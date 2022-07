Caminhão pega fogo e painel de Nossa Senhora Aparecida fica intacto

Uma carreta de algodão pegou fogo, na manhã desta quinta-feira, 28, na Rodovia Federal no Mato Grosso do Sul. Apesar das chamas ter consumido parte do veículo, o que chamou a atenção é que um painel de Nossa Senhora Aparecida que estava acoplado na carroceria, ficou em perfeito estado.

Além disso, outras partes do veículo como, as rodas, o motor e a parte onde fica a cabine da carreta, não foram afetados pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, para conter as chamas, foram necessários cerca de 600 mil litros de água, além de diversos outros caminhões pipas de empresas distintas que auxiliaram no combate ao fogo.

O motorista não se feriu. Ainda não se sabe o que teria motivado o incêndio.