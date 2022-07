Instituto Amor ao Próximo faz campanha para arrecadação de alimentos em São Gonçalo

Ajudar ao próximo não tem sido uma tarefa fácil nos últimos tempos. Com a alta dos preços e o aumento do desemprego, está cada vez mais difícil para as instituições que ajudam famílias carentes manter a entrega de cestas-básicas. ONGs que dependem de doações para funcionar estão quase sem alimentos para distribuir aos mais necessitados.

O fundador do projeto “Instituto Amor ao Próximo”, Elias Reis, de 31 anos, sabe bem o que é isso. Mas apesar das inúmeras dificuldades, desistir nunca foi uma opção para ele.

O morador de Santa Luzia, que já atuou em inúmeros projetos sociais, oferece cestas-básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade sócio-ecônica .

“Sei que está difícil, mas nada é impossível para os que querem ajudar. Aqui em casa eu monto as cestas e distribuo de bicicleta para os mais necessitados. Atualmente, o grupo atende moradores de Santa Luzia, Marambaia, Centro e Vila Três”, contou.

Elias faz um apelo para que a população se sensibilize e abrace a causa.

“O meu maior objetivo é atender todos aqueles que necessitam de ajuda. Vivemos numa crise em nosso país, onde até mesmo quem tem seu emprego não consegue se manter ou pagar suas contas. Essas pessoas também são alvos em nossa campanha.Não temos patrocínio e contamos apenas com a boa vontade da população", explicou.

Quem puder ajudar pode fazer doações pela chave PIX: Projetoamoraopróximo08@gmail.com. Vale ressaltar que o projeto busca na residência do colaborador as doações de alimentos. Quem quiser conhecer mais basta acessar: @projetoamor2782

Produtos que podem ser doados:

Projeto funciona em Santa Luzia | Foto: Divulgação

Arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, farinha, achocolatado, café, óleo, leite, biscoito, sabonete e creme dental.

As doações podem ser entregues também nos mercados João, no Jardim Catarina e Santa Luzia.