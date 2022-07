São Gonçalo inicia vacinação com quarta dose em pessoas com 30 anos ou mais

A Prefeitura de São Gonçalo deu início, nesta quinta-feira (28), na vacinação com a segunda dose de reforço - conhecida também como a 4ª dose - em pessoas com 30 anos ou mais. Poderão ser vacinados aqueles que receberam a primeira dose de reforço - ou terceira dose - há, pelo menos, quatro meses.

Karina Prebai, de 35 anos, estava no PAM de Neves na manhã desta quinta-feira (28) para tomar sua dose de reforço e lembrou a importância de se vacinar mesmo com os números da Covid estarem abaixando.

"Esse é o momento que nós temos de nos prevenir, diante de tudo aquilo que a gente passou, agora é hora da gente se conscientizar porque o governo fez a parte dele, temos a vacina disponível e agora a gente que tem que fazer a nossa parte e tomar as nossas vacinas. Cada um tem a sua consciência, mas depois que aumentarem os casos não adianta culpar outras pessoas, nós que temos que fazer nossa parte, completar o esquema das vacinas, ter todas as precauções como lavar as mãos e usar máscara também", disse.

No local também há pessoas de outras idades procurando as doses de reforço da vacina contra a Covid, como a Débora, que foi ao local receber a primeira dose de reforço. Para ela, o momento é muito importante. No início da pandemia, ela ficou internada após contrair a doença. Com isso, ela valoriza mais todo o esforço colocado nas campanhas de vacinação.

"A vacinação é muito importante porque sem ela a gente não vai conseguir combater essa doença, na verdade essa doença vai ficar, não vai embora, a gente vai ter que conviver. Então tem que ter a vacinação porque ou é isso ou é a morte. Eu fiquei internada, fiquei com a saturação muito baixa, passei toda aquela fase, vivenciando tudo, vendo as perdas do meu lado. Então, não tem como não se vacinar, todo mundo tem que ter essa consciência.", disse a autônoma Débora Teixeira, de 50 anos, que também acompanhava um dos filhos para tomar a vacina.

Pessoas com 30 anos ou mais já podem tomar quarta dose da vacina em São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

Atualmente, São Gonçalo aplicou 2.062.508 vacinas contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo aplicou 786.243 imunizantes de primeira dose, incluindo as crianças de 3 a 11 anos; 706.487 de segunda dose, 406.739 com as doses de reforço ou adicional, 23.179 com a dose única da Janssen e 139.860 de segunda dose de reforço (ou quarta dose).