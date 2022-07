Abertas inscrições do Encceja 2022 para jovens do DEGASE

Estão abertas as inscrições para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja Nacional PPL 2022) para os jovens que cumprem medidas de internação e semiliberdade em todas as unidades Socioeducativas do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Os adolescentes que desejam obter seu certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio poderão realizar as inscrições até o dia 5 de agosto. A prova é destinada às pessoas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada.

"Existe toda uma equipe técnica e voluntária de reforço escolar por trás desta oportunidade, cientes do cenário precário e desfavorável desses adolescentes. É uma grande oportunidade para que eles percebam que o caminho do estudo é compensador", frisa o diretor-geral do Degase, Victor Poubel.

Um dos principais objetivos desta avalição é corrigir o fluxo escolar, acelerando a conclusão dos estudos, proporcionando ao jovem uma possível inserção no mundo do trabalho.

A realização do exame vai além da obtenção de diploma, segundo o Secretário de Educação, Alexandre Valle.

"O Encceja não é somente uma avaliação, mas também uma realização para o jovem que busca um destino mais promissor. Certificar aprendizagem é apenas o começo de uma jornada nos estudos", pontua.

Para participar do Encceja PPL é preciso ter, no mínimo 15 anos para quem busca a certificação do ensino fundamental, e 18 anos para a certificação do ensino médio. As inscrições são feitas nas próprias unidades pelos pedagogos e a participação é voluntária e gratuita.