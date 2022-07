Morre a jornalista Anna Ramalho, aos 73 anos, no Rio

Morreu nesta quarta-feira (27), a jornalista e colunista Anna Maria Ramalho, aos 73 anos, no Rio. Em abril, ela começou a tratar um câncer em estágio avançado, mas acabou perdendo a luta para a doença. Anna, que estava internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, teve complicações respiratórias associada a uma infecção, além de embolia pulmonar.

Com uma carreira brilhante, Anna Maria, era considerada como uma das mais experientes colunistas do país. Ela escreveu para Manchete, País & Filhos, O Estado de São Paulo (Estadão), O Globo e Jornal do Brasil.

Nos últimos anos, Anna escrevia e fazia entrevistas ao vivo no portal que criou na internet.

O velório de Anna Ramalho, para parentes e amigos, será nesta quinta-feira (28), das 13h às 16h, no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio. O corpo da colunista será cremado na sexta-feira (29).