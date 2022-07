Consumidor de Niterói ganha novo espaço de ajuda para reclamações e atendimentos

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Niterói ampliou suas instalações com o objetivo de atender melhor o contribuinte. O novo espaço foi aberto na tarde desta quarta-feira (27) e fica na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481, térreo, no Centro, e conta com novos balcões e um espaço mais amplo para atendimento. O Procon municipal registrou um aumento de cerca de 200% nos atendimentos nos últimos seis meses, com a reabertura da maioria dos comércios, após a fase mais crítica da pandemia da Covid-19.

“Viemos construindo o Procon de Niterói até chegarmos aqui, podendo proporcionar um espaço de orientação e mediação para os contribuintes. Construímos um caminho baseado na legislação e esperamos que deste local saiam negociações satisfatórias para todos os envolvidos. Esse espaço era um desejo e uma necessidade da população, que busca orientação e ajuda do poder público”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O prefeito visitou as novas e modernas instalações, com quatro guichês de atendimento e local para espera com acentos de prioridade. Além das novas instalações, o Procon modernizou o site, que conta com espaços para contribuintes e fornecedores com livros de reclamações para ambos, espaço para acessibilidade, além de cartilhas com orientações, códigos de Defesa do Consumidor que servem tanto para contribuintes nacionais e internacionais. O consumidor pode também entrar em contato através do Fale conosco do Procon niteroiense que atende pelo site www.procon.niteroi.rj.gov.br.

Outra novidade é que em três meses as comunidades periféricas ganharão um Procon Itinerante que será feito através de uma van que percorrerá os bairros da cidade.

“Construímos o Procon e a Secretaria. Gradativamente, fomos ampliando as funções dos órgãos para um melhor atendimento aos contribuintes. É muito importante hoje poder apoiar os contribuintes e fornecedores, servindo como mediadores antes que o problema chegue à esfera judicial. Em breve vamos levar os nossos serviços para as comunidades periféricas, que nem sempre tem acesso ou enfrentam dificuldade para acessar esse tipo de serviço”, disse o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira, que recebeu representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras autoridades, na abertura do novo espaço.

Os principais atendimentos e orientações do órgão atualmente são dívidas adquiridas pelos consumidores, ocasionadas por desemprego e também compras feitas por modo online durante a pandemia. O atendimento da equipe do Procon intermediou os casos, chegando a 86% de resolutividade. Para atendimento, os cidadãos precisam apresentar documento de identificação (Identidade e CPF), comprovante de residência e os documentos relativos à reclamação. A população também pode denunciar através dos telefones 2719-3144 ou 2719-3144.