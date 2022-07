São Gonçalo inaugura centro de atendimento veterinário

O Centro de Atendimento Veterinário Municipal Marcio Barreiros Fernandes (Cavem), no Mutuá, foi inaugurado nesta quarta-feira (27) e passa a funcionar nesta quinta-feira (28). O espaço vai realizar as castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal, entre outros serviços. Nas duas primeiras semanas de funcionamento, serão realizadas exclusivamente as castrações que já estavam agendadas para o antigo Centro de Castração.

O fácil acesso ao local pelos munícipes e novas estruturas adequadas de atendimento foram destacados durante a inauguração. O prefeito Capitão Nelson afirmou que o objetivo é ampliar o atendimento, já que a demanda é alta.

“Preciso da ajuda de todos, dos servidores, secretários e subsecretários, porque uma cidade não se muda sozinha. O outro centro de castração era em um local inadequado, onde muitas pessoas não conseguiam chegar, por ser distante. Estamos disponibilizando esse equipamento, sabemos que é uma demanda que só vai aumentar. Tenham certeza que iremos acompanhar esse crescimento, melhorando cada vez mais, destacou o prefeito.

A necessidade de um local que atenda com qualidade à população foi pontuada pelo secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha.

“A cada dia que passa vemos que o planejamento feito desde o início do governo tem sido correto. Mais do que um centro de castração, o Cavem é um posto de saúde para animais da nossa cidade. A esporotricose, que é uma doença que poucas pessoas conhecem, é difícil de ser tratada, e já teremos aqui o encaminhamento médico para pessoas que tenham animais infectados e estejam apresentando sintomas”, destacou.

Marcelo Sá Lima, diretor da Vigilância Sanitária, afirmou que a expectativa é de que o município realize até 5 mil cirurgias em animais por ano.

“Era um dos meus objetivos tirar esse projeto do papel. Quando identificamos que o centro da Amendoeira não tinha estrutura para atender à população, cancelamos o antigo contrato e chegamos hoje à inauguração do Cavem”, disse o diretor da Vigilância Sanitária.

Serviços oferecidos - O Cavem tem capacidade para realizar cerca de 20 castrações de gatos e cães – machos e fêmeas – por dia. Com a inauguração, os proprietários dos animais que já tinham feito inscrição na Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde estão sendo procurados para remarcar as cirurgias, que já começam nesta quinta-feira (28).

“As pessoas que já tinham marcado a castração na Vigilância Sanitária devem ficar atentas ao telefone. Estamos ligando e mandando mensagens de whatsapp para remarcar as cirurgias e muitas pessoas não atendem ou respondem”, disse a veterinária Francia Rosana Félix, coordenadora do Cavem. Caso o gonçalense já tenha o número de cadastro da castração na Vigilância Sanitária e não tenha recebido nenhum telefonema, pode procurar a unidade às segundas e quartas-feiras para realizar a remarcação.

Os novos pré-agendamentos serão realizados através do aplicativo Colab, que só estará disponível para este cadastro depois que as cirurgias de animais já inscritos estiverem remarcadas. Os gonçalenses que não têm acesso à internet ou encontram dificuldade para baixar e usar o aplicativo poderão procurar o Cavem às quartas-feiras – após o início do funcionamento do aplicativo para os agendamentos – para realizar a marcação na unidade. No local, só serão realizadas 15 marcações para essas pessoas.

Além das castrações, o Cavem terá atendimento ambulatorial para os casos de baixa complexidade, fará curativos, aplicação de medicamentos e teste de esporotricose. Apenas a castração necessitará de agendamento. Os demais serviços serão realizados com distribuição de cerca de 10 senhas, todos os dias da semana, a partir das 8h. Um dia da semana será reservado para a coleta do exame de esporotricose.

A vacinação antirrábica estará disponível após a campanha de vacinação, que acontece nos meses de setembro e outubro deste ano. O Cavem fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica.

Castração – Gatos e cães – machos e fêmeas – podem ser castrados em São Gonçalo. Para o pedido da cirurgia, é pré-requisito obrigatório ser morador da cidade, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Os animais devem ter de seis meses a sete anos e pesar, no máximo, 25 quilos.