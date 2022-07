Veja o momento exato da explosão de um carro em posto no Rio

Um casal ficou ferido na manhã desta terça-feira (26) em um posto de combustíveis no bairro Sampaio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após a explosão de um carro que abastecia no local. Os feridos foram levados para o Hospital Salgado Filho depois de serem socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros. O motorista do carro, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, está em estado grave.

De acordo com os bombeiros, o motorista sofreu várias fraturas em diferentes partes do corpo. Levado para o hospital em estado grave, ele foi entubado e submetido à cirurgia.

null Divulgação

Autor: Divulgação

O carro, um Peugeot na cor cinza, ficou completamente destruído. Parte do teto do estabelecimento e da ferragem do carro foram lançados a metros de distância, atingindo alguns carros que estavam estacionados no posto.

De acordo com testemunhas, o motorista começou a abastecer o cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) e poucos segundos depois o carro explodiu.

Policiais militares do batalhão do Méier (3° BPM) preservaram o local.