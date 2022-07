Vigilante revela que matador de petista gritou "aqui é Bolsonaro"; veja vídeo

As conclusões da Polícia Civil sobre o assassinato do guarda municipal e dirigente do PT em Foz do Iguaçu, Paraná, Marcelo Arruda, durante sua festa de 50 anos, por um militante bolsonarista, na madrugada do domingo passado (10), voltaram a receber críticas.

É que um vídeo do depoimento da vigilante Daniele Lima dos Santos que fazia ronda no local onde era realizada a festa de aniversário, e que não foi citado na conclusão do inquérito pela delegada da DH, Camila Cecconello, mostra que o assassino, o policial penal federal e militante bolsonarista, Jorge Garanho grita "aqui é Bolsonaro, porra", pouco antes de atirar contra o petista.

O tema da festa de aniversário de Marcelo era o PT e ox-presidente Lula, o que teria despertado a fúria do apoiador de Bolsonaro. Daniela Lima informou, ainda, que da rua, onde pilotava sua moto,pode ouvir outros barulhos de tiros.

Jorge Garanho também foi baleado e segue internado num Hospital, sem previsão de alta. Na sexta-feira,15, ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe.

Na conclusão do inquérito, que segundo juristas foi apressada, a delegada afirma que o atirador matou Marcelo por ter se sentido ofendido, já que o petista, tinha feito provocações, jogando pedras e terras contra o carro dele, descartando motivações políticas.