Guarda Ambiental de Niterói apreende balão e evita incêndio (vídeos)

Apreensão ocorreu no Parque da Cidade - Foto: Divulgação

Integrantes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói evitaram que um balão de cerca de cinco metros que caiu em meio a mata, no Parque da Cidade, causasse um incêndios de proporções maiores. A equipe que faz o patrulhamento diário no local agiu rapidamente conseguindo apagar o foto.

Mesmo sendo um local de difícil acesso a equipe conseguiu chegar rapidamente. Eles utilizaram bomba costal anti-incêndio de 20 litros; pás profissionais de bico de fibra de vidro; luvas que resistem a alta temperatura; e abafadores para ações emergenciais

“Não aconteceu nada pior porque nossa equipe conseguiu chegar rápido. É Importante ressaltar que soltar balões é crime e devido o período de festas Julinas aumenta essa prática”, observou Renato Macedo, coordenador da Guarda Ambiental.

Caso a população presencie essa prática, pode denunciar através do número 153 (CISP). A Defesa Civil do município faz, através do Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs), o monitoramento de balões e ressalta que a prática é crime.

Niterói Contra Queimadas - Desde 2014, a Prefeitura de Niterói conta com o projeto Niterói Contra Queimadas, iniciativa voltada às ações de prevenção e combate à incêndios em vegetação. O plano conta com ações de mapeamento de áreas vulneráveis, rondas preventivas, elaboração de plano de contingência com ações integradas entre prefeitura e Corpo de Bombeiros, capacitação dos guardas ambientais para combate à incêndios e convocação e capacitação de voluntários para integrarem o Nudec Queimadas. O Programa já capacitou mais de 200 voluntários.

