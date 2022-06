Mesmo com filas, Prefeitura de São Gonçalo não irá prorrogar o programa “Concilia 2022”

A Prefeitura de São Gonçalo anunciou nesta quarta-feira (29), que terminaria nesta quinta-feira (30), o programa “Concilia São Gonçalo 2022”, que tem como objetivo oferecer aos contribuintes em débito com o município a renegociação de dívidas com anistia de multas e juros e desconto real inédito de 10% para pagamentos à vista. Acontece que após o anúncio de que ontem era o prazo final para solicitações de gratuidade para taxas ajuizadas, muita gente procurou o posto no Shopping Partage, chegando a dormir na fila.

A ‘ Via Crucis’ começou nas primeiras horas da manhã de quarta-feira e se estendem até esta quinta.



O programa, que teve início no dia 30 de maio, já realizou mais de 40 mil atendimentos. Cerca de 15 mil pessoas já efetuaram a renegociação de suas dívidas.

O programa é válido para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Coleta de Lixo (TCL), multas aplicadas pelo Departamento de Posturas, Secretaria de Transportes e Secretaria de Meio Ambiente e taxas de fiscalização e controle, até dezembro de 2021, incluídos ou não na Dívida Ativa. Os impostos sobre fatos gerados neste ano de 2022 estão excluídos do programa.

As pessoas e/ou empresas que estiverem em débito com o município e optarem pelo pagamento à vista terão 10% de desconto na dívida principal e 100% de abatimento nos encargos moratórios. A quitação da dívida em até três parcelas garantirá a redução de 100% dos encargos.

O desconto nas multas e juros será calculado de acordo com o número de parcelas escolhidas

As parcelas serão atualizadas pela Ufisg e serão mensais e consecutivas.

Os atendimentos no Concilia são realizados no segundo piso do Shopping Partage, de segunda a sexta, das 9h às 22h, aos sábados, de 9h às 18h, e aos domingos, de 11h às 18h.

Em nota, a prefeitura informou que mesmo o programa tendo o mês inteiro de funcionamento, muitos contribuintes deixaram para comparecer nos últimos dias. Sendo assim o programa não será prorrogado.