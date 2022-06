Filho de ex-vereador morre em acidente de quadriciclo em Maricá

Um adolescente, de 15 anos, morreu e outros dois ficaram feridos, após o quadriciclo em que os jovens estavam colidir com um carro que vinha no sentido contrário na Rua Um, na orla da praia Itaipuaçu, distrito de Maricá, por volta das 21h desta terça-feira (28). A vítima fatal é Lorenzo Martins Rocha, filho do ex-padre e ex-vereador de Niterói, Wilde Ricardo Rocha, e morador de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói.

Os três jovens foram socorridos por uma equipe do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente que veio a óbito, sofreu um traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória.

Ele chegou à instituição ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 3h desta quarta-feira (30). De acordo com a Prefeitura de Maricá, os outros dois feridos, um em estado gravíssimo e outro com um quadro estável, foram transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

Drama - O pai do jovem morto resgatou sua experiência no sacerdócio, usando a fé para suportar a dor da perda de seu filho. “Deus me deu, Deus me tirou. Lorenzo está nas mãos d’Ele. Isso que me conforta”, declarou por suas redes sociais. O sepultamento de Lorenzo será amanhã (30), ao meio-dia, no Cemitério Parque da Colina, no Cantagalo, Região de Pendotiba.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), por meio de suas redes sociais, lamentou a perda de Lorenzo e prestou condolências à família.

Superação - Wilde ficou conhecido mundialmente por uma inusitada e grande história de amor. Há anos, ele largou a batina, e se casou no civil, após muito tempo de resistência e luta, com Paula, e o jovem morto no acidente era um dos dois filhos que teve com a grande amada. Wilde, lutou por onze anos para conseguir deixar a igreja , até receber autorização do Papa Bento XVI.