Deputada afirma que obras do Hospital da Mãe, em SG, serão retomadas

A deputada estadual Enfermeira Rejane informou que o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, assumiu o compromisso com o seu gabinete de retomar as obras do Hospital da Mãe em São Gonçalo ainda esse ano. A previsão de entrega à população é até o final de 2023. A deputa esteve hoje pela manhã em Ato Público com o Movimento de Mulheres da cidade na frente do esqueleto do equipamento, que tem as obras paralisadas há oito anos.

"O governo estadual recebeu R$ 22 bilhões com a venda da Cedae. É nossa obrigação ficar em cima e cobrar o compromisso assumido pelo secretario. As gestantes de São Gonçalo e região não podem mais morrer em ambulâncias ou viaturas de polícia a caminho do Rio ou Niterói" , disse a parlamentar, que é pré-candidata a deputada federal pelo PC do B.

Rejane informou também que o secretário se comprometeu a disponibilizar 10 leitos para UTI Neonatal e 10 leitos de maternidade para mulheres e gestantes de São Gonçalo e Itaguaí no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói.

A pasta informou que irá incluir os homens nos programas de saúde Pré-Natal no município. Metade das mortes durante a gravidez em São Gonçalo estão associados à sífilis, doença sexualmente transmissível.