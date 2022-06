Um jovem morre e dois ficam feridos em acidente de quadriciclo em Maricá

Um acidente de quadriciclo em Maricá, na noite da última terça-feira (28), matou um jovem e deixou outros dois feridos. O adolescente que faleceu é Lorenzo Martins Rocha, de 15 anos, filho do ex-padre e ex-vereador Wilde Ricardo Rocha.

O acidente ocorreu por volta das 21 horas, na Rua 1 em Itaipuaçu, distrito de Maricá, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Lorenzo foi encontrado ainda com vida, mas acabou morrendo 40 minutos após ter sido atendido no local.

Os outros dois jovens que estavam no acidente não tiveram suas identidades reveladas, mas foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, após terem dado entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá. O estado de um é considerado estável, enquanto o de outro é gravíssimo.

Já o corpo de Lorenzo foi encaminhando pra o Instituto Médico Legal, em Niterói, onde o pai esteve no local para realizar os trâmites de liberação para o sepultamento, que deve acontecer nos proximos

O caso será investigado pela Polícia Civil, para que seja determinada as causas do acidente. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade antes do acidente, e após passar por um quebra-mola, perdeu o controle.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jovem Lorenzo, filho do querido amigo Wilde Ricardo. Deixo aqui toda minha solidariedade e carinho aos familiares. Minhas condolências”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael, em suas redes sociais.