Internações por Covid-19 em SG têm aumento de mais de 600%

As novas internações por Covid-19 na cidade de São Gonçalo registraram um aumento de mais de 667% em apenas um mês - entre 27 de maio e 27 de junho - de acordo com informações do Diário Oficial da cidade. O crescimento pode ser atribuído ao aumento do número de casos de Covid em todo o país, que está sendo impulsionado pela falta de procura pelas doses de reforço da vacina contra o coronavírus.



Atualmente, São Gonçalo tem leitos reservados para o tratamento de Covid-19 em quatro unidades hospitalares: Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas; Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto; Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças; Hospital Covid-19 Retaguarda Gonçalense. A situação é mais crítica nos dois últimos hospitais, que têm leitos de Centro de Terapia Intensiva à beira da lotação.

Contando com 15 leitos de enfermaria e 8 leitos de CTI, o Retaguarda Gonçalense tinha apenas dois pacientes internados na unidade, estando ambos no Centro de Terapia Intensiva. Hoje, há oito pacientes na enfermaria e dos oito leitos de CTI, sete estão ocupados.

O Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, no bairro Lagoinha, tem 10 leitos de CTI e dois de enfermaria. No mês passado, havia apenas um paciente internado com Covid no hospital. Hoje, dos 10 leitos disponíveis, 9 estão ocupados.

No mês anterior, apenas 3 pessoas estavam internadas em unidades públicas de saúde de São Gonçalo com Covid-19. Hoje, 23 pessoas estão se recuperando da Covid-19 nos mesmos hospitais, um aumento de 667%.

O mesmo parece não acontecer nas unidades particulares de saúde de São Gonçalo. Dois dos maiores hospitais de referência da cidade - o Hospital das Clínicas de São Gonçalo e o Hospital Intermédica São Gonçalo - informaram que não têm pacientes internados com Covid-19 ou que os números são consideravelmente baixos nas unidades.

Questionada formalmente, a assessoria do Hospital das Clínicas de São Gonçalo disse que "o Hospital e Clínica de São Gonçalo teve o número de atendimentos aumentado consideravelmente nos últimos dias, conforme vem sendo noticiado pela grande imprensa. Por sermos um hospital geral recebemos em nossa emergência pacientes com variados tipos de enfermidades, além da própria Covid-19 (que não acabou).

Diante disso, o Hospital e de Clínicas de São Gonçalo está em constante análise e implantação dos melhores fluxos para atendimento emergencial e internação, a fim de que os pacientes sejam mais rapidamente assistidos e tenham sua saúde restabelecida.

Reiteramos o nosso compromisso em seguir todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária, zelando pelo bem-estar da população e de quem necessita dos nossos serviços. O objetivo é fazer cumprir os valores e a missão da rede, que inclui o Hospital Icaraí: salvar e preservar vidas."

Também procurada, a rede Notre Dame Intermédica não se pronunciou sobre o caso.

Nas unidades de triagem de São Gonçalo aumenta também a procura de gonçalenses por testes de Covid-19. No centro de triagem localizado no bairro Zé Garoto são registradas grandes filas diariamente de pessoas com algum sintoma da doença. Somente na tarde dessa terça-feira (28), por volta das 15h, mais de 30 pessoas estavam na fila por um teste ou aguardando o resultado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o aumento do número de casos de Covid-19 foi causado pela sazonalidade do vírus que, assim como outros vírus respiratórios, tem maior capacidade de proliferação nos meses mais frios e maior aglomeração em locais fechados. Ainda segundo a secretaria, dos 25 internados hoje nas unidades municipais de saúde, seis não se vacinaram ou estão com o esquema vacinal incompleto. Oito internados estão com duas doses de vacina. Sete internados estão com três doses e dois internados estão com quatro doses. A maioria dos internados são casos mais leves. O número de gonçalenses com o esquema vacinal atrasado é de 261.753 - sendo 75.550 pessoas que estão com a segunda dose em atraso e 186.203 estão com as doses de reforço em atraso.

Confira abaixo a nota da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil:

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informa que o aumento dos casos de coronavírus se dá pela sazonalidade do vírus. Assim como outros vírus respiratórios, como a Influenza, nos meses mais frios, com maior aglomeração em locais fechados, aumentam o número de casos. Isso, inclusive, justifica a porcentagem de 20-26% de positividade dos testes, abaixo de quando foi inserido uma variante de alta transmissibilidade em janeiro de 2022, quando a positividade chegou a 60%. Desde que as internações retornaram, os leitos foram ampliados e outros são abertos dependendo da necessidade das internações. É importante ressaltar que nunca faltou leito para as internações do coronavírus em São Gonçalo. Atualmente, seis internados não foram vacinados ou estão com o esquema incompleto. Oito internados estão com duas doses de vacina. Sete internados estão com três doses e dois internados estão com quatro doses. A maioria dos internados são casos mais leves. Apenas uma paciente está com respiração mecânica por ter múltiplas comorbidades. Ao todo, 75.550 pessoas estão com a segunda dose em atraso. E 186.203 estão com as doses de reforço em atraso.