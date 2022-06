Jovem oferece recompensa para quem encontrar cão desaparecido

Dona do animal viajou, pagou para uma pessoa ficar com o cachorro, mas ele fugiu - Foto: Divulgação

A família do Branquinho, um cão sem raça definida, de apenas 3 anos, está desesperada atrás de informações que possam ajudar a localizar o bichinho, desaparecido desde o dia 16 de junho. O animal, de porte médio e pelagem branca com manchas pretas espalhadas pelo corpo, foi visto pela última vez na Rua Pedro Ferreira, no Jardim Catarina.

Dona de Branquinho, a autônoma Renata Martins, de 26 anos, explica que precisou viajar e pagou a uma amiga para ficar com o cachorro, mas cuidadora deixou outra pessoa levar o animal para passear. Durante o percurso o animal se assustou com o barulho de motos, acabou se soltando da coleira e fugindo.

“Éramos só eu e ele. No momento estou com depressão, choro todos os dias e noites, carrego no peito uma dor sem fim, uma dor que não passa. Só quero poder ter o Branquinho ao meu lado de novo, porque sei que, onde estiver ele está sentindo a minha falta.”, desabafou a autônoma.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Branquinho pode ser entregue diretamente à Renata, através do número (21) 97504-3782. A dona do animal oferece recompensa para quem ajudar a encontrá-lo.