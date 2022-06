Capela de São Pedro é inaugurada com missa em São Gonçalo

Foi inaugurada nesta quarta-feira (29) a Capela São Pedro, localizada na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo. Hoje também é o dia de celebrar São Pedro, santo padroeiro dos pescadores. Essa foi a primeira vez que a data é comemorada na Capela e emocionou os fiéis que há meses acompanham a construção da capela no local.

Antes da capela atual, havia no mesmo terreno uma pequena capela onde era rezado o terço pelos devotos e fiéis da Igreja Católica e do santo.

Capela fica localizada na Praia das Pedrinhas | Foto: Layla Mussi

O Padre André Luiz, da Igreja Matriz de São Gonçalo, celebrou a missa da Capela nesta manhã. “São Pedro junto com São Paulo foram as duas principais colunas da igreja. São Pedro foi o primeiro papa da igreja, primeiro grande líder religiosos da igreja, então, para nós, é de grande importância. Até hoje, há uma sucessão apostólica de São Pedro chegando até o Papa Francisco. Na região de São Gonçalo, a capela é uma referência importante para os pescadores, já que estamos aqui na frente da associação de pescadores e aqui vai ser a referência do santo para o município”, disse ele ao O SÃO GONÇALO.

Padre André Luiz | Foto: Layla Mussi

As obras da igreja continuarão nas próximas semanas, segundo ele, para a conclusão total da capela, mas ela já foi inaugurada. A festa de hoje contou com diversos fiéis, muita música e, para finalizar, haverá uma procissão marítima, onde os pescadores irão levar a imagem de São Pedro nos barcos.

Para o pescador Mariano Mendes Nascimento, de 75 anos, devoto de São Pedro desde criança e que vive nas Pedrinhas há 30 anos, a inauguração da igreja no local é motivo de vitória. Antes, ele tinha que ir até outras igrejas para comemorar o dia do santo.

Mariano | Foto: Layla Mussi

“Meus pais sempre foram católicos e eu estudei em colégio interno, então, sou devoto de São Pedro desde pequeno. Quero parabenizar ao fundador da igreja por essa capela, é uma força para a igreja católica e para nós pescadores do local. Eu sempre acompanhei a procissão de São Pedro mesmo que em outras igrejas, inclusive, quando eu estava viajando a trabalho, sempre parava para acompanhar o dia do santo e hoje temos essa igreja aqui na nossa região. Vou vir sempre que tiver missa e trazer a família”, contou ele.

A bibliotecária Maria Isabel de Jesus Soares, de 69 anos, mora no Porto Novo, mas sempre vem aqui rezar o terço, mesmo antes da inauguração da Capela, quando o espaço ainda era na capela menor.

Maria Isabel de Jesus Soares | Foto: Layla Mussi

“É muito gratificante ver essa celebração aqui hoje. Essa capela foi construída com muito sacrifício pelo Padre André e todos os envolvidos. Eu venho aqui bem antes da pandemia e acompanhava as procissões anteriores aqui, então, é ótimo ver essa missa de hoje”, contou ela.

Imagem seguirá em procissão marítima | Foto: Layla Mussi

São Pedro é conhecido por ter sido um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Além disso, ele é o santo responsável pela chuva. Segundo seus fiéis, o santo também é o padroeiro dos pescadores, assim como dos viúvos e dos papas.