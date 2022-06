Niterói terá esquema especial de trânsito para a festa de São Pedro em Jurujuba

A Prefeitura de Niterói, por meio da Nittrans, planejou um esquema especial de trânsito para os tradicionais festejos em comemoração ao dia de São Pedro (29) em Jurujuba. Haverá interdição ao trânsito e proibição de estacionamento nas vias do bairro. A programação da festa, que é organizada pela Capela de São Pedro e a colônia de pescadores Z -8, uma das mais antigas da cidade, conta com o apoio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). As atividades começam às 5h, com a alvorada, seguida por uma missa solene na Capela de São Pedro.

Às 10h, sairá a procissão terrestre levando a imagem de São Pedro até o cais, de onde começará a procissão marítima, que sairá do cais de Jurujuba, percorrerá a baía de Guanabara até a altura do Museu de Arte Contemporânea (MAC), depois retornará pela orla na direção da Fortaleza de Santa Cruz voltando para o cais de Jurujuba. A programação desta quarta-feira (29) prevê ainda celebrações religiosas, comidas típicas e shows.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, afirma que a festa de São Pedro e a Procissão Marítima fazem parte do Calendário Turístico de Niterói e vê com otimismo a retomada do evento religioso com a tradicional Procissão Marítima, que atrai turistas e visitantes, além de movimentar polo gastronômico do bairro.

Trânsito - Nesta quarta-feira (29), a Av. Carlos Ermelindo Marins será interditada ao trânsito das 05h até às 03h do dia subsequente, entre a Al. Marechal Pessoa Leal e a Estrada General Gaspar Dutra, para as festividades do dia de São Pedro. A programação começa com a alvorada, que se inicia às 05h, seguida de missa solene e campal, às 06h e 09h, respectivamente, e a procissão terrestre, que acontece às 10h. Haverá proibição de estacionamento nesta via a partir de 00h do dia 29h até às 04h do dia 30.

No fim de semana, entre sexta (01) e domingo (03), o fluxo de veículos será interditado na Av. Carlos Ermelindo Marins, compreendendo o trecho entre a Al. Marechal Pessoa Leal e a Estrada General Gaspar Dutra, das 05h até às 04h do dia subsequente.

Será proibido estacionar durante os dias 01, 02 e 03 de julho nos seguintes trechos: Av. Carlos Ermelindo Marins, entre Al. Marechal Pessoa Leal e Est. General Gaspar Dutra; Trav. Prefeito Alberto Fortes, entre a Travessa São Jerônimo e Av. Carlos Ermelindo Marins; Est. General Gaspar Dutra, entre a Travessa São Jerônimo e a Av. Carlos Ermelindo Marins; Travessa São Jerônimo, em toda sua extensão.

O ponto final das linhas 33 e 17 será alterado para a Av. Carlos Ermelindo Marins, na altura da Al. Marechal Pessoa Leal, nos horários de interdição da Av. Carlos Ermelindo Marins. No domingo (03), um comboio de motociclistas irá realizar uma procissão que tem como ponto de partida a Praia da Boa Viagem e destino final na Capela de São Pedro, em Jurujuba, percorrendo por toda orla de Niterói, sendo escoltados por duas motos-patrulhas da Nittrans.

Programação:

Dia 29/6 – Quarta-feira

5h – Alvorada

6h – Missa Solene na Igreja de São Pedro

9h – Missa Solene Campal com benção especial das chaves

10h – Procissão terrestre levando a imagem de São Pedro até o cais de onde sairão os barcos para a PROCISSÃO MARÍTIMA

13h – Almoço do Pedrão

14h – Santo Terço e benção

15h – Missa Solene

18h – Show cultural com a Quadrilha do CEU

20h – Missa Solene e logo após Queima do Quadro de São Pedro

Dia 02/07 – Sábado – Das 9h até meia-noite

Futebol, recreação infantil, barraquinhas com Almoço do Pedrão, roda de samba e shows

Dia 3/07 – Domingo – Das 9h até meia-noite

Futebol, Moto procissão Falcão Peregrino e Amigos, Almoço do Pedrão, barraquinhas, Shows e Missa.