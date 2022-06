Rádio Mania cria quadro para 'revelar' e divulgar cantores do país

Dar mais visibilidade e oportunidade aos mais variados artistas da cena musical da região que estão que arrasam nas noites, nos bares e boates, mas que precisam daquele 'empurrãozinho' para que sua carreira decole. Essa é a proposta do programa Resenha Mania, da tradicional Rádio Mania FM , que é quase um patrimônio cultural do estado e é conhecida por trazer o melhor da música pop e do samba diariamente aos ouvintes na frequências 90,9 e 91,5.

Conhecida por revelar artistas de renome no cenário musical de hoje, como Ferrugem e Tiee, a Rádio e seu mais novo projeto tem a ousada ideia de trazer para seu estúdio e canal no Youtube novos artistas e também estilos que não tocam com frequência na estação.

Sobre apresentar diferentes estilos musicais ao público, um dos produtores do Resenha Mania, Alexandre 'Sapatinho' conta que é uma oportunidade de aumentar o repertório de produtos da rádio, que tem mais de 1 milhão de seguidores em seu canal no Youtube, o que dá ainda mais visibilidade aos novos artistas.

Os produtores do Rádio Mania Alexandre 'Sapatinho' e Gleison Henrique | Foto: Layla Mussi

"O Resenha Mania foi criado há pouco tempo, mais ou menos uns oito meses e recebeu três convidados. É um projeto que independe do que toca na rádio, então futuramente pode vir alguém que cante MPB, que a gente não costuma tocar, mas como é um projeto paralelo à rádio, uma coisa nova para dar visibilidade, não precisa seguir a programação diária da rádio", explicou.



Gonçalense Anchietx foi um dos primeiros convidados do 'Resenha Mania'

Na última semana, o convidado do Resenha Mania foi o artista gonçalense Anchietx, conhecido pelo seu forte trabalho cantando o gênero R&B. Criado no bairro Engenho Pequeno, o cantor já teve seu talento reconhecido por ninguém menos que Ludmilla. Prestes a lançar seu primeiro álbum, o jovem cantou no palco do Resenha Mania alguns de seus maiores sucessos, como as músicas "Sinta", "Zero a Cem" e "Sorriso".

Cantor de R&B Anchietx foi um dos primeiros convidados do quadro | Foto: Divulgação/Rádio Mania

"Eu sempre gostei de pagode, sempre adorei Péricles, Sorriso Maroto e o Resenha Mania era uma referência que eu gostava demais daquele contato que os fãs tinham com os artistas ali no estúdio. Então eu sempre achei aquela ideia o máximo. Fiquei muito feliz de ser o primeiro de outro segmento, R&B, que não é do samba a participar do Resenha Mania, então fiquei muito feliz com essa oportunidade, foi um convite incrível. Fiquei muito nervoso no dia, mas feliz também. Foi incrível, a galera me recebeu muito bem, foi a realização de um sonho participar desse projeto", contou o artista.



Anchietx acredita que sua carreira bem sucedida pode servir de inspiração para outros jovens periféricos que queiram seguir carreira artística.

"Eu venho do Engenho Pequeno. A gente cresce lá sem muita referência, tem alguns nomes como o jogador Alex, o Rafael Zulu também. A gente tem poucas referências da rapaziada que cresceu com a gente. Eu quero ser essa referência e mostrar que é possível, que a gente não precisa ir atrás de opções erradas, por um caminho que pode entristecer nossa família. Sonhar é muito caro, mas acreditar é nossa moeda de maior valor", concluiu.

Como participar do 'Resenha Mania'

Artistas interessados em serem 'revelados' pelo Resenha Mania podem entrar em contato com a Rádio Mania através do e-mail (resenha@radiomania.com.br) e deixar seu material para ser analisado pela direção da emissora. Caso seja selecionado, o artista será convidado para gravar algumas de suas faixas em formatos de áudio e vídeo, que serão postados no canal da Rádio Mania no Youtube. O artista ainda será divulgado nas redes sociais da emissora, além de pautas e chamadas ao longo da programação da rádio.

