Emoção na última homenagem a Dom Phillips em Niterói; vídeo

Marcado inicialmente para o meio-dia, após ser velado, o corpo do jornalista inglês Dom Phillips foi encaminhado à sala de crematório com 55 minutos de atraso, no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, neste domingo (26).

Amigos e familiares compareceram, emocionados, ao cortejo. Por volta das 10h, foi lido um pronunciamento em homenagem ao jornalista. Também foram feitos agradecimentos à imprensa e à Polícia pelo empenho nas investigações que elucidaram as circunstâncias da morte de Dom e do indigenista Bruno Pereira.

O corpo chegou ao Rio de Janeiro na quinta-feira (23) em um avião da Polícia Federal (PF). A viúva dele, Alessandra Sampaio, recebeu da PF a aliança do marido.

Dom e o indigenista Bruno Pereira foram vistos pela última vez em 5 de junho, quando faziam uma expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas.

Os corpos dos dois foram encontrados no dia 15. Laudos periciais confirmaram que eles foram mortos a tiros, com munição de caça.