São Gonçalo ganha filial de tradicional loja de material de construções

A Chatuba, tradicional rede de materiais de construção fluminense que acaba de completar 60 anos no mercado, inaugura nesta terça-feira, dia 28 de junho, sua oitava loja no estado do Rio de Janeiro e a primeira no município de São Gonçalo, no bairro do Colubandê. Com 2.800m² e um mix de mais de 12 mil produtos disponíveis, a unidade abre suas portas com uma campanha exclusiva de ofertas em uma série de produtos selecionados.

“Cada vez que inauguramos uma nova unidade da Chatuba, nos preocupamos em atender às necessidades e oferecer um serviço de qualidade a todos os nossos clientes. Estamos chegando em São Gonçalo com muito orgulho do projeto e grandes expectativas para a região. Queremos fazer a diferença e facilitar a vida do consumidor, oferecendo todas as soluções para obras e reformas”, destaca Dalva Sousa, presidente da Chatuba, que complementa: “A unidade de São Gonçalo faz parte de um sólido plano de expansão. Em breve, teremos mais novidades”.

A loja de São Gonçalo apresenta o conceito inovador da Chatuba de gerenciamento de categorias. A ideia do formato é proporcionar uma experiência de compra simples para todos os clientes, a partir de duas jornadas: a jornada construtiva que engloba materiais básicos, como itens de construção, hidráulica, elétrica, caixas d’água, telhas e impermeabilizantes; e a jornada decorativa, ligada aos acabamentos, que inclui pisos, metais, louças, tintas, iluminação e utilidades. Um caminho mais fácil para o consumidor encontrar tudo o que procura sem se perder na imensidão da loja.

O projeto da loja de São Gonçalo conta com estacionamento na área externa e o maior sistema de pronta-entrega da região. O design prático e moderno garante ainda maior comodidade ao cliente e melhor organização dos produtos nos corredores e prateleiras. Antes de assumir o ponto, a loja passou por obras de revitalização e, atualmente, cerca de 80 empregos diretos foram gerados, sendo a maioria formada por colaboradores da região que conhecem o público local.

Com distribuição de brindes para os clientes, o evento de inauguração da loja será realizado nesta terça-feira, dia 28 de junho, a partir das 9h, e terá atração surpresa para o público presente.

Serviço

Inauguração Chatuba São Gonçalo

Evento: atração surpresa para o público, com distribuição de brindes

Data: 28 de junho de 2022 (terça-feira)

Horário: 9h

Endereço: RJ 104, próximo ao nº 3.850 - Colubandê

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 08h às 20h. Aos domingos e feriados, das 09h às 15h.

Chatuba Materiais de Construção