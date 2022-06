Balão cai dentro do Clube Central em Niterói

Um balão caiu dentro do Clube Central, em Icaraí, Niterói, durante está manhã de sexta-feira (24), surpreendendo a todos que estavam dentro do local no momento do ocorrido. As imagens, que foram postadas nas redes sociais mostram o momento em que o enorme balão começa a cair devagar dentro da piscina do clube.

Segundo a secretaria do clube, não havia pessoas no local onde o balão caiu, com isso, ninguém foi ferido. O caso aconteceu bem cedo de manhã, por volta das 8h.

Vale ressaltar que soltar balão que possa causar algum incêndio é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, n°9.605, de 1998, no artigo 42. Que apresenta as condutas de crime, a fabricação, a venda e também soltar os objetos no ar.

Quem for visto praticando tais atos previsto na lei, pode ser preso em flagrante, tendo a pena de um a três anos ou então pagar uma multa, ou então, sofrer ambas as coisas.

Confira o vídeo do momento:

null Reprodução/Rede Sociais