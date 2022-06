São Gonçalo amanhece colorido com as celebrações de Corpus Christi, Vídeos!

Muitos fiéis animados se reuniram par celebrar o Dia de Corpus Christi em São Gonçalo nesta quinta-feira (16). Após dois anos com o evento sendo online por causa da pandemia, os tradicionais tapetes de sal voltaram a ser confeccionados no Centro do município. Ao todo, 27 paróquias, sete escolas municipais e seis mil voluntários confeccionaram 240 painéis no maior e mais tradicional tapete de sal de Corpus Christi da América Latina.

Esse ano, a programação está diferente. O tempo para a confecção dos tapetes não é mais de madrugada, mas sim pela manhã. Durante o dia ocorrerão atividades no espaço, como uma feira artesanal e uma exposição de carros antigos, além disso, também serão cantados louvores com a banda Angelus, contando a história com o tema "A vida de São Gonçalo" e a história da evangelização em São Gonçalo. Às 15h, o palco volta a receber bandas com louvores. Às 16h, começa a Santa Missa e em seguida a procissão.

Evento conta com exposição e feiras

Segundo a Padre André Luiz, da Igreja Matriz de São Gonçalo, a ideia da alteração de horário é gerar uma maior participação e segurança para a população que confecciona os tapetes.

“Esse ano temos uma boa expectativa de novamente realizar o evento depois desse período intenso de pandemia. Além disso, a festa tem o simbolismo muito forte para nós, que é celebrar a presença real de Jesus na eucaristia. Também realizamos neste ano a mudança de horário do evento. Isso ocorreu por dois motivos: primeiro, que durante a noite estava ocorrendo um clima de insegurança muito grande para as pessoas saírem daqui. Ocorriam assaltos fora daqui, quando as pessoas voltavam para casa. Eles saíam daqui meia-noite/1h da manhã e passavam por esse risco. Além disso, com a confecção sendo de manhã, tem mais tempo para as pessoas participarem, com a celebração ocorrendo o dia todo. Antes, a confecção era de noite e a missa já era de manhã, agora a missa será de tarde. Vamos analisar como um teste essa situação esse ano e ver se podemos manter nos próximos anos”, afirmou.

Missa será ás 16h

Fiéis de muitos anos celebram a vida de Cristo mostrando o amor que tem por ele e o tamanho de sua fé com os tapetes. É isso o que move a comerciante Vânia de Assunção Silva, de 48 anos, que desde os 12 anos confecciona os tapetes. Ela iniciou a tradição com seus pai e mãe e hoje traz até os filhos. O tapete dela deste ano traz como tema “A Paz”.

“O tapete que estamos confeccionando tem uma pomba e um ramo, representando o Espírito Santo. Essa festa não é só do povo, das paróquias que se reúnem para confraternizar, mas é também de Deus para mostrar a de por ele. Durante a pandemia, realizamos reuniões online e é ótimo ter uma essa celebração presencial de volta”, afirmou ela que é da Pastoral Familiar e Encontro de Casais Paróquia São Pedro de Alcântara.

Os temas foram diversos

Os tapetes são confeccionados a partir de moldes de cartolina ou do desenho que se pretende preencher com sal feito com giz. Todo o sal é doado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Ao todo, a festa se concentra em 2, 2 km de extensão.

São Gonçalo ganhou um colorido

A confecção de tapetes é uma tradição de famílias. A bancária Dayane leite, de 31 anos, acompanha o filho Miguel, de seis anos, e o marido Luciano. Desde 2014, eles confeccionam os tapetes pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, localizado no Gradim.

A confecção de tapetes é uma tradição de famílias.

“O Miguel era pequeno quando começou a vir, então ele não entendia muito. Nesses dois anos de pandemia, ficamos em casa. Então, esse ano ele estava empolgado para vir e nós estamos muito felizes com esse retorno. O nosso tapete é uma hóstia, com as cores amarelo, laranja, branco, vermelho e marrom”, disse ela.

Os temas foram diversos

Os temas dos tapetes deste ano são: "Padroeiro das paróquias", "Sínodo 2021/2023: Por uma Igreja Sinodal", "Campanha da Fraternidade", "Paz" e "Eucaristia".

Cláudio Castro

No evento, estiveram presentes alguns políticos, como o governador Cláudio Castro, que elogiou as confecções, e o prefeito de São Gonçalo, o Capitão Nelson.

Capitão Nelson