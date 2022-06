Conheça o 'Motociclistas Intercessores', grupo de cristãos evangélicos de Niterói e SG

* Por Agnes Aguiar

O motogrupo 'Motociclistas Intercessores', começou como um coleivo do WhatsApp, onde os membros se reuniam uma vez por semana, para fazer orações pelas pessoas. Depois de um ano e meio, eles decidiram fundar o motogrupo, pelo amor que eles têm por motocicletas.

Com isso, foi reunido um grupo de amigos e no dia 18 de junho, será inaugurado na Igreja CEI (Centro Evangelista Internacional) em Itaipu, o motogrupo 'Motociclistas Intercessores'. O grupo tem como padrinhos, o motoclube 'Fornalha MC'. No meio do motociclismo, os grupos têm que possuir um padrinho", afirmou Nery Mendes, um dos membros do 'Motociclistas Intercessores'.

No 'Fornalha MC', o Bispo Jorge Cerqueira será o responsável por levar a palavra e apadrinhar o novo motogrupo. Os 'Motociclistas Intercessores', têm, como missão, ir para vários lugares, em viagens evangelísticas, sempre levando a palavra de Deus para as pessoas. Por ser um motogrupo, cristãos evangélicos que está começando ainda sua jornada pelas estradas, eles usam um artificio muito importante no meio dos grupos de motociclismo, a numerologia. Sendo este número para o grupo o 15-365, que carrega o significado de "15 minutos de oração, 365 dias por ano".

Nery Mendes também comentou que, eles têm que buscar transparência com tudo que estão trabalhando dentro do motogrupo: "Nós somos cristãos evangélicos, temos que dar o exemplo. Levando o amor de Cristo, o amor em levar a palavra de Deus, o amor por orar por todas as pessoas e andar de motocicleta".

O encontro receberá todos os motogrupos e motoclubes e, às 18h, será o momento do escudamento. Este momento é quando os padrinhos (Fornalha MC) entregaram para os apadrinhados (Motociclistas Intercessores) os coletes oficiais do grupo. Logo após a entrega, será feito um 'motoculto' rápido para prestigiar o grupo e logo depois será encerrado. Durante o dia, haverá apenas uma confraternização entre os clubes e grupos, com lanches e barraquinhas. O evento é aberto para todos os públicos e para todas as religiões.

Sobre o encontro, ele irá começar às 13h, no dia 18 de junho, no endereço Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10666, Itaipu, Niterói.

* Estagiária sob supervisão de Sérgio Soares