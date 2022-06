Caminhão pega fogo na ponte e causa trânsito intenso

Um caminhão pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, nesta sexta-feira (10), e causou um trânsito intenso na região. O ocorrido foi na altura do Vão Central, na pista sentido Niterói.

O veículo estava encostado no acostamento e foi consumido pelas chamas. Motoristas que passavam pelo local tiveram que desviar devido a grande quantidade de fumaça, e duas faixas precisaram ser interditadas.

Pessoas que estavam no veículo foram para o meio da faixa em busca de sinalizar o local. Ninguém ficou ferido e as chamas logo foram apagadas.

De acordo com a EcoPonte, o tempo de travessia no momento é de 35 minutos no sentido Niterói.

null Lucas Alvarenga