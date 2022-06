Vazamento de água preocupa moradores do Marambaia, em São Gonçalo

Moradores do bairro Marambaia, São Gonçalo, denunciam um vazamento de água constante na rua Isaías Maciel Lima. A moradora Gilcinea Gomes dos Santos, de 49 anos, afirma que o problema existe desde sempre, mas a situação piorou muito nas últimas semanas.

"A quantidade de água que vaza é muito grande e já está afetando o asfalto e casas próximas", disse Gilcinea.

Além disso, a doméstica contou sobre as dificuldades que os moradores têm para armazenar a água.

"Meus vizinhos reclamam do horário que abrem a água também, pois sempre é na madrugada, então para reservarem, precisam ficar aguardando. Eu, graças a Deus, não passo por isso porque tenho uma cisterna na minha casa", contou a moradora.

Ela afirma que tentou constantemente entrar em contato com a concessionária Águas do Rio para solucionarem o problema, no entanto não obteve sucesso. A última visita da empresa no local tinha sido na quarta-feira (8), mas nada foi solucionado.

A assessoria de imprensa da Águas do Rio informou que "enviará uma equipe ao local".

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca