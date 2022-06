Homem resgata gatinho na estrada e é ‘atacado’ por outros filhotes

Nos Estados Unidos, um homem parou na estrada para ajudar um filhote de gato que estava perdido e foi cercado por vários outros filhotes da espécie. Com isso, ele acabou ajudando mais de 10 gatos que estavam na rua.

O responsável pelo resgate foi Robert Brantley, em Louisiana, nos EUA. Através de seu Instagram, o homem compartilhou os stories onde ele mostra o filhote que ele está resgatando e quando ele se depara com mais um monte de filhotinho vindo em sua direção.

Durante o vídeo, Robert pega no colo um gatinho que se aproximou dele e depois se assusta quando percebe que tem muito mais observando ele no meio do mato. Rapidamente os gatinhos se aproximam dele.

"Meu Deus. Eu não posso pegar todos vocês. Meu Deus", disse o homem após sofrer uma ‘emboscada’ dos gatinhos. Através de seu instagram, o homem contou que tinha parado para almoçar e quando viu o gatinho pensou que ele não iria sobreviver a noite toda, por isso decidiu resgatar o animal, porém, quando ele percebeu tinha mais outros gatinhos observando.

"Imaginei que ia parar e resgatar o gato. Voltei para fazer uma pequena gravação e sofri uma emboscada pelo resto da máfia", brincou Robert em suas redes sociais.

Nas postagens seguintes, o homem agradeceu a ajuda que estava oferecendo e disse que ficou com todos os gatinhos resgatados, no total foram 13 felinos.