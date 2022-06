Atropelamento e morte de jovem em São Gonçalo ainda sem resposta

A morte de Jéssica de Melo Félix, que faleceu após ser atropelada no último sábado (04), na Rua Francisco Portela, na Parada Quarenta, em São Gonçalo, segue sem 'respostas'. Além de Jéssica, duas amigas dela foram atropeladas na ocasião, mas estas seguem se recuperando.

Quatro dias depois do acidente que interrompeu a vida da jovem e feriu outras duas pessoas, ainda não se sabe quem dirigia o carro que atropelou as meninas.

Câmeras flagraram momento exato do atropelamento. Gestos de pessoas próximas mostram o desespero ao ver o atropelamento Reprodução

Autor: Reprodução

Segundo testemunhas, Jéssica e suas amigas estavam comemorando em um restaurante de comida japonesa quando pediram um carro de aplicativo para retornarem para casa. O veículo chegou e o motorista estacionou do lado contrário ao restaurante em que as elas estavam. As amigas foram atravessar para pegar o carro quando foram atingidas por um veículo que passou em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança da região filmaram o momento. “O corpo delas voou e tinha muito sangue”, contou uma moradora do local que preferiu manter o anonimato.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de São Gonçalo foi acionado por volta das 23h15 após três mulheres serem atropeladas por um carro. Jéssica morreu no local, enquanto suas amigas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde e a direção do HEAT, as duas jovens se encontram estáveis.

A rua onde aconteceu o acidente é movimentada e sempre é um risco para moradores. “Os carros passam por aqui em alta velocidade, principalmente de noite, sem nem olhar, nem tomar cuidado. As meninas estavam olhando o celular e não viram o carro chegando rápido e foram atropeladas. Aqui também tem muitos assaltos. Essa rua é um risco!”, disse uma moradora.

Meninas estavam atravessando a rua quando foram atingidas e jogadas longe | Foto: Filipe Aguiar

Jéssica trabalhava no Beleza Natural em São Gonçalo. Suas amigas, que seguem internadas, também são do mesmo instituto. Em nota, o Beleza Natural informou que está acompanhando as famílias das vítimas e prestando suporte, além de lamentar a morte de sua funcionária.

“É com muito pesar que o Beleza Natural comunica o falecimento da nossa querida colaboradora Jéssica de Melo Félix após um grave atropelamento na noite deste sábado. Luz por onde passava, ela chegou ao Instituto de São Gonçalo há apenas quatros meses, após trabalhar por 10 anos na unidade de Alcântara, e conquistou a todos! Duas outras colaboradoras também foram atingidas no acidente e continuam internadas: Andressa Cristina e Kerolaine Santiago. O Beleza Natural está ao lado delas e de todas as famílias envolvidas prestando toda a assistência necessária”, informou a empresa.

Jéssica deixa um filho e seu companheiro.

A Polícia Civil foi procurada para falar sobre o andamento das investigações, mas não respondeu até o momento da publicação.

