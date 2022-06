Vídeo: engavetamento com seis veículos causa congestionamento na BR-101, em SG

Um engavetamento envolvendo seis veículos foi registrado na manhã desta segunda-feira (6), na BR-101, próximo ao Shopping São Gonçalo, no Boa Vista. Ninguém se feriu.

Por conta do acidente, uma longa fila de carros se formou na BR-101, no sentido Niterói. O congestionamento continua no local e tem início na altura do KM 313. Neste momento, há 3 km de congestionamento.

O acidente está sendo acompanhado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e equipes da Arteris Fluminense.

Divulgação

*Em atualização