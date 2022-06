Comerciantes de SG inovam para atrair clientes

Ter um comércio no Brasil não é fácil, como todos sabemos. Além de taxas, impostos, contas e muitas outras despesas, ainda existe a preocupação com o clima. Como assim? Explico!

Proprietária de uma sorveteria, na Amendoeira, Rosana Rangel, de 48 anos, passou a "ter medo" dos dias chuvosos. Sem sol, a venda de sorvetes e de açaí estavam caindo, de acordo com a temperatura. Mas, foi aí que a comerciante resolveu inovar com a venda de caldos.

Além das tradicionais sobremesas geladas, com dezenas de sabores, na Sorveteira Bom Demais Amendoeira, agora os clientes encontram caldos.

São sete tipos diferentes de caldos, que podem ser consumidos no local ou levados para casa congelados.

A ideia foi tão bem aceita, que já tem gente pedindo pros caldinhos ficarem mesmo quando o frio for embora Rosana Rangel, comerciante.

"As vendas estavam caindo bem e precisamos nos reinventar. Não dá para abrir um comércio e ser quadrado. Precisamos nos adequar e entender as necessidades do momento. A ideia foi tão bem aceita, que já tem gente pedindo pros caldinhos ficarem mesmo quando o frio for embora", contou Rosana, que abriu o comércio há um ano.

Os potes de caldos são de 500ml, e custam de R$ 15 a R$18. A loja funciona de quinta-feira a terça-feira, sempre das 14h às 22h. Além de comer no local, que fica na Rua Emílio Dantas, 115, você pode pedir delivery através do telefone 21 97719-0730 ou ainda através do aplicativo Ifood.

Quem também precisou se reinventar foi Henrique Quintanilha, proprietário do Depósito da 10, um depósito de bebidas no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Há quatro anos na frente do negócio, Henrique percebeu a queda das vendas de bebidas nos últimos tempos. Para ter mais a oferecer ao seu cliente, ele passou a entregar, ou vender no local, kits de churrasco.

Além de você comprar sua bebida gelada, você pode pedir kits de primeira linha, compostos por carnes nobres, preparos artesanais e acompanhamentos gourmet, para receber em casa junto com a "gelada".

Fomos inovando para atender o cliente com o melhor possível. Além dos kits que a gente monta com o cliente, se ele quiser, temos a opção do cliente escolher sua carne e nos entregar, a gente prepara aqui, na churrasqueira e entrega pronta para ele petiscar Henrique Quintanilha

Mas a inovação não parou por aí. Quem prefere "queimar" sua própria carne tem a possibilidade de comprar o corte no local e usufruir de churrasqueiras do estabelecimento. "Para quem compra a carne e a bebida aqui, a gente cede a churrasqueira com kit de faca, tábua, tudo que precisa para o preparo, e o grupo fica aqui, fazendo seu churrasquinho", disse Henrique.



O local oferece kits de churrasco com preços variados. Além da possibilidade de comer no local, eles também trabalham com entrega, através do telefone 988800061.

