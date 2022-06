Alunos da UFRRJ denunciam comida estragada e com formigas

Alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), localizada em Seropédica, na Baixada Fluminense, estão reclamando sobre as condições que são entregues as quentinhas da instituição. Alguns alunos relataram que a comida é servida já com alimentos estragados e com infestação de formigas.

As reclamações começaram no começo desta semana, quando as comidas voltaram a ser entregues em quentinhas. Segundos os próprios estudantes, a comida não vem em um transporte adequado para elas, que seria um caminhão frigorífico, mas sim, em um caminhão de frete normal.

Entretanto, não é de agora que os estudantes reclamam da alimentação oferecida pela faculdade. De acordo com os estudantes, em 2017, ano que o restaurante entrou em obras, a comida ficou em condições semelhantes.

"Formiga foi demais. Acho que formiga foi o ponto máximo. É pedra no feijão, é carne com bicho. Isso tudo a gente já pegou desde 2017", relatou uma estudante para o jornal RJTV 1.

null Reprodução

Porém na última quarta-feira (1), os estudantes começaram uma onda de protestos dentro da faculdade. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os alunos incentivam o vice-reitor, Cesar Augusto Da Ros, a comer as quentinhas que são oferecidas para eles.

No vídeo, é possível ouvir os alunos falando com ele “come essa daí! Olha como essa daqui parece lavagem”.

Ainda nas redes sociais, alguns alunos se pronunciaram. "Para todos que estiverem achando a abordagem 'agressiva', saibam que os problemas no bandejão duram há anos. Desde larvas na comida à, mais recentemente, marmitas azedas e estragadas. A alimentação não é um presente para os alunos, e sim um direito nosso. Precisamos reivindicá-lo".

O vídeo que mostra o vice-reitor comendo já consta com mais de 30 mil curtidas.