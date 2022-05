Vídeo: "Favelado mesmo", "Crioulada", diz ex-PM dono de curso preparatório para policiais

O ativista do movimento negro Douglas Belchior utilizou as redes sociais para denunciar o ex-policial Evandro Guedes, dono do AlfaCon, por uma fala racista em de suas aulas. O Alfacon é um curso preparatório para corporações das polícias.

No vídeo postado pelo ativista, o ex-policial relata um caso no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em que um torcedor o atingiu com uma lata contendo urina.

"O desgraçado do favelado. É isso mesmo, feio para c***, mijou na latinha de Coca-Cola e mandou, num calor desgraçado, 4 e meia da tarde num domingo. Aquela p* bateu nas minhas costas e até hoje eu tenho uma raiva... E a latinha subiu e o xixi veio, chegou a entrar no meu nariz, fiquei todo mijado. P** de mijo de favelado, a p** de favelados, a crioulada todo mundo rindo", contou o ex-PM.

Guedes continuou o relato dizendo que na ocasião recebeu ordens de seu capitão para bater em "todo mundo".

"Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, p** que pariu", disse. "Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas, e ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer, e tive que me controlar por anos para não dar m*", completou.

O ativista Douglas Belchior disse que vai processar o ex-PM por racismo. "Pelas declarações dadas no vídeo, aviso ao Evandro Bitencourt Guedes que eu o processarei por racismo. Aguarde a notificação! Canalhas!", postou no twitter.