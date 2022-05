Quadrilha que roubava no Mutondo é presa pela PM

Policiais Militares da Operação São Gonçalo Presente, prenderam na manhã desta quinta-feira (26), um grupo de pessoas que cometia assaltos em pontos de ônibus no Mutondo. Ao todo, eram quatro pessoas realizando as ações.

Os policiais foram informados por algumas testemunhas de que os assaltos estavam sendo cometidos com os criminosos em um Gol cinza, e foram em busca de capturá-los. De acordo com o boletim, os policiais os encontraram assaltando um outro carro, do modelo Onix, também da cor cinza.

Em um primeiro instante, os bandidos acabaram fugindo, deixando para trás um simulacro de pistola e pertences roubados. Entretanto, logo após a policia pedir reforço, dois dos participantes dos roubos foram encontrados na garagem de uma residência próxima do local de onde fugiram, e minutos depois, mais um foi achado em uma outra casa.

Os três homens encontrados foram levados para a delegacia, onde foi verificado que um deles já tinha um mandado de prisão em aberto. No total, foram apreendidos os dois carros roubados, um simulacro de pistola e outros itens furtados, como carteiras, celulares e mochilas.

O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).