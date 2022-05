Idosa é encontrada com lesões no rosto e acusa neta de agressão

Uma senhora de 61 anos foi encontrada com lesões no rosto, nesta quinta-feira (26), em uma patrulha realizada pela Operação São Gonçalo Presente. De acordo com ela, as lesões foram praticadas por sua neta, de 21 anos.

O ato aconteceu em Trindade, São Gonçalo, e lá foram realizadas buscas, por cerca de três horas, para encontrar a agressora, entretanto não tiveram sucesso.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), e após ser atendida, foi ao DEAM de São Gonçalo para registro da denúncia. Depois de realizada a perícia, a autoridade policial determinou o registro de lesão corporal.