Grátis: Sebrae Rio lança seminário sobre metodologia desenvolvida pela Onu

Há mais de 25 anos, o Sebrae trabalha com exclusividade com o Empretec, uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Para promover a inovação, o Sebrae Rio lança mais um produto dessa categoria: o programa Empretec Startup. Um seminário intensivo destinado a aumentar o potencial das startups em qualquer estágio, desde a ideação até a fase de tração. Ao todo serão 20 vagas disponíveis e as inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de junho pela internet (https://www.sympla.com.br/empretec-startup---rio-de-janeiro__1577359).

Ao longo de 50 horas de imersão, distribuídas em cinco dias de seminário, os participantes serão desafiados, em atividades práticas, a desenvolver e aprimorar as características de comportamento empreendedor, que são: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.

“O Brasil é o país em maior destaque de ‘empretecos’, com aproximadamente 280 mil concluintes. Essa nova metodologia vai despertar conexões a esses empreendedores, virando um verdadeiro hub de inovação. Eles vão encontrar startups em diferentes estágios e isso vai contribuir para o amadurecimento dessas empresas, além de ter acesso a uma metodologia diferenciada, que vai contribuir para o desenvolvimento das empresas. A principal vantagem é que essas empresas saem do Empretec conseguindo aplicar esse aprendizado de forma imediata dentro da rotina de trabalho”, comentou o gestor do Empretec do Sebrae Rio, Renan Barbosa.

Para participar do Empretec Startup, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos, com ensino médio completo ou com nível superior. Não precisa ser dono de startup, porém, caso seja, a startup pode estar no nível de ideação, operação ou tração.

Empretec

Com metodologia desenvolvida pela ONU, o seminário é uma das ferramentas mais importantes de capacitação empresarial disponível no país e oferece ao empreendedor uma completa imersão no tema, além de desenvolver capacidades, estimular competências e atitudes empreendedoras. O método envolve atividades que vão avaliar o planejamento atual da empresa ou a capacidade que o empreendedor tem para solucionar problemas. Sua abordagem central gira em torno da prática de comportamentos empreendedores.

Serviço:

Empretec Startup

Seminário gratuito

Inscrições até o dia 3 de junho pela internet (https://www.sympla.com.br/empretec-startup---rio-de-janeiro__1577359)

Data: 20 a 24 de junho de 2022,

Horário: das 8h às 18h

Endereço: Escola Sebrae de Negócios, Av. Rio Branco, 277 - 3o. andar - Centro - Rio de Janeiro