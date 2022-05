Prefeitura de Tanguá inicia produção do corredor de murais e grafites no Centro

A secretaria municipal de Cultura e Turismo iniciou hoje (24/05), no Observatório de Talentos, o projeto Artes nos Muros, que tem como objetivo criar um corredor artístico, no Centro da cidade, com murais e grafites elaborados por artistas locais.

A iniciativa, inspirada nos inúmeros murais espalhados por diversas cidades brasileiras, visa revitalizar os espaços abandonados.

Os croquis foram elaborados pelo artista plástico tanguaense Marcelo Gomes e a prefeitura fará convites a outros artistas locais para colaborarem com a iniciativa. Outros locais, além do Centro, também receberão ilustrações com os mais variados temas.

"Esse projeto é muito importante para nossa cidade, pois dá vida aos muros e cria um ambiente mais enriquecido culturalmente. Além disso, também trabalha a unidade dos artistas tanguaenses, uma vez que a pintura colaborativa será o foco do nosso trabalho", afirma Marcelo Gomes, chefe de eventos do município e coordenador artístico do projeto.