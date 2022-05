'Cidade em Ordem' fiscaliza estabelecimentos de São Gonçalo

A Secretaria de Ordem Pública segue realizando as ações de ordenamento em espaços públicos para coibir atividades de eventos clandestinos em São Gonçalo. Nos dois últimos finais de semana, através da "Operação Cidade em Ordem", foram vistoriados nove estabelecimentos comerciais nos bairros da Trindade, Neves, Zé Garoto, Boa Vista e Mutondo.

Durante as ações, um bar no bairro da Trindade foi fechado e multado por funcionar sem alvará, além de infringir as regras de perturbação de sossego. O valor da multa é de 30 Ufisg (R$ 1.244,10). Na Rua Jaime Figueiredo, conhecida popularmente como "Rua da Caminhada", todos os estabelecimentos foram fiscalizados, sem que houvesse irregularidades.

Na Rua Miracema, no Jardim Fluminense, o responsável por um estabelecimento foi intimado para regularização do alvará de funcionamento, além de ficar impossibilitado de promover qualquer tipo de entretenimento sem autorização dos órgãos competentes.

As atividades, realizadas pelas regiões da cidade, contam com a integração entre as secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Defesa Civil, por meio da Vigilância Sanitária, Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, e com o apoio da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal.

As operações acontecem semanalmente, às sextas, sábados e domingos, a partir das 22h, e se estendem até a madrugada.