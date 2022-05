Maricá celebra 208 anos com apresentação do ônibus híbrido

A Prefeitura de Maricá comemora seu aniversário de 208 anos nesta quinta-feira (26/05) dando vida a dois grandes projetos inovadores: apresentação do ônibus híbrido, projeto desenvolvido pela COPPE/ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com a Prefeitura de Maricá; e inauguração dos laboratórios de análises do Aequor, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, para monitoramento ambiental de rios e lagoas de Maricá.

Nas instalações do Projeto Aequor serão feitas análises da água, sedimentos e fauna dos corpos hídricos da cidade (lagoas, rios e canais). A iniciativa pioneira consiste no uso de micro-organismos para o tratamento de esgoto, implantado na cidade em 2021. Já o protótipo do ônibus elétrico-etanol, que vai substituir a frota dos Vermelhinhos Tarifa Zero, fará o “rolezinho da sustentabilidade” circulando pela cidade na quinta-feira. O ônibus ficará até domingo (29/05), das 14h às 17h, na rodoviária de Maricá, para visitação e explicação técnica com a equipe da COPPE/ UFRJ sobre os benefícios do transporte sustentável.

Serviço:

Dia 26/05, aniversário de 208 anos de Maricá

8h – Hasteamento da bandeira na sede da Prefeitura

9h – Missa (Igreja Nossa Senhora do Amparo- Centro)

9h30 – Maricá + Verde, com distribuição de mudas de árvores na Praça Orlando de Barros, no Centro

9h30 a 13h30 – Caravana Mais Esporte e serviços na Praça Orlando de Barros, no Centro

10h – Apresentação do ônibus híbrido na Praça Orlando de Barros Pimentel ("rolezinho da sustentabilidade')

10h – Final da categoria Master (acima de 50 anos) da Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol, no Esporte Clube Maricá, no Centro

11h – Inauguração dos laboratórios Aequor (Codemar/UFF) – Rua Joaquim Eugênio dos Santos, 408 - Parque Eldorado.

14h30 – Final da categoria principal (Adulto) da Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol, no Esporte Clube Maricá, no Centro

15h – Início da premiação da Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol no Esporte Clube Maricá, no Centro

18h – Sessão solene da Câmara Municipal com entrega de títulos de cidadão maricaense, no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura

19h – Programação Cultural – shows em Itaipuaçu, Ponta Negra, São José Imbassaí e Araçatiba

22h – Show da Vanessa da Mata (Orla de Araçatiba)