Temporada de frio fica para trás e temperatura volta a subir no Rio

Os últimos dias frios de outono foram 'complicados' para os cariocas. Mesmo antes do inverno chegar, a temperatura caiu mais que o normal, mas nos próximos dias a cidade vai voltar a registrar temperaturas mais amenas.

Nesta quinta-feira (26), a previsão é de temperatura máxima de 30°C e mínima de 15°C. O céu ficará parcialmente nublado, com vento fraco a moderado e sem chance de chuva. Na sexta-feira (27), os termômetros seguem registrando os mesmos 30°C e 15°C, também sem previsão de chuva.

Já no final de semana, a previsão é de que as temperaturas subam. No sábado (28), as temperaturas chegam a 31°C, com céu claro para parcialmente nublado, e mínima que chega aos 16°C, sem previsão de chuva. O domingo será como o dia anterior, o céu segue claro a parcialmente nublado, porém a máxima pode ser de 32°C, com mínima de 15°C.