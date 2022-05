Jornalista oferece ajuda para jovem que teve rosto tatuado por ex-namorado

A jornalista Sônia Bridi falou através de suas redes sociais que está disposta a ajudar a jovem de 18 anos que teve seu rosto tatuado pelo ex-namorado no sábado (21). Sônia comentou que ajuda a menina a realizar a remoção a laser da tattoo.

O caso aconteceu no último sábado (21), em Taubaté, SP. De acordo com Tayane Caldas, de 18 anos (a jovem que teve o rosto tatuado), seu ex-namorado, Gabriel Coelho, de 20 anos, não aceitou de maneira positiva o término da relação e tatuou seu rosto com o nome dele.

O youtuber, Peter Jordan, pediu o contato da menina em um post nas suas redes sociais e nas respostas alguns internautas começaram a marcas jornalistas para que eles pudessem ajudar. Marcada na rede social, Sônia Bridi respondeu. "Não tenho o contato. Mas ajudo a pagar a remoção. E advogado para ajudar na acusação, se for preciso.".