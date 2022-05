Obra aumenta a oferta de água tratada em Itaipuaçu e Inoã, em Maricá

Uma obra realizada pela Águas do Rio, interligando uma adutora de grande porte às redes de distribuição que atendem os distritos de Itaipuaçu e Inoã, aumentou a oferta de água tratada para esses distritos de Maricá. Com esta intervenção, o volume equivalente a 29 piscinas olímpicas de água por mês passa a integrar o sistema de abastecimento. Esta é apenas a primeira etapa da obra prevista pela concessionária para essa região.

De acordo com os últimos dados do IBGE, de 2019, o município está entre as cidades do Estado do Rio de Janeiro que mais cresceu populacionalmente. “Os dois distritos sempre apresentaram problemas crônicos de falta d’água e essa obra veio em um momento importante para acompanhar o crescimento vegetativo dos distritos, além de manter o fornecimento para mais de 43 mil moradores”, explica o gerente de Operações, André Antônio.

Diversas melhorias operacionais foram realizadas pela empresa para permitir o acréscimo desse volume no sistema de distribuição de água. Entre as principais ações estão o combate às perdas de água, por meio de substituição de tubulações deterioradas, retirada de ligações clandestinas, reparo de vazamentos, melhoria das unidades, controle operacional para equilibrar a demanda de água recebida em cada região na cidade, entre outras atividades.

Para Sidimar Alves da Silva, conhecido como Sid e morador há 23 anos do bairro Bosque Fundo, em Inoã, a mudança no fornecimento foi percebida rapidamente com a chegada da Águas do Rio. “Há seis anos colocaram uma rede aqui, mas que abastecia somente uma vez por semana e a água chegava bem fraca. Tanto eu como os meus vizinhos, tínhamos que contar com a água de poço, que não é boa e nem confiável. Hoje, não existe mais esse problema, conseguimos tomar banho, fazer comida e outras tarefas da casa com tranquilidade, porque podemos contar com água de qualidade e forte”, ressalta Sid.

Na fase seguinte, prevista para o segundo semestre deste ano, a concessionária vai instalar uma bomba na rede de distribuição para aumentar ainda mais a pressão, tornando o abastecimento cada vez mais seguro e regular, já prevendo o verão 2023, quando eleva a demanda nestas regiões.

Outro investimento significativo da Águas do Rio em Maricá será a construção de uma nova adutora, com 11 quilômetros de extensão, que vai interligar as estações de tratamento de água de Ponta Negra e Maricá. A capacidade de tratamento da ETA de Ponta Negra também será ampliada. A iniciativa vai beneficiar aproximadamente 35.500 pessoas no 1º distrito da cidade.