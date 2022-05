Shows no aniversário de Magé vão custar mais de R$ 1,5 milhão

A Prefeitura de Magé irá comemorar o aniversário da cidade, que faz 457 anos no dia 9 de junho. O órgão municipal vai gastar mais de R$ 1,5 milhão com shows de artistas. O cachê principal da atração, do cantor sertanejo Gusttavo Lima, é dez vezes maior que todo o investimento programado pela prefeitura em atividades artísticas e culturais para este ano.

Veja os artistas: Gusttavo Lima (R$ 1 milhão); Belo (R$ 180 mil); Marcelo Falcão (R$ 180 mil); Pastora Midian Lima (R$ 75 mil); e Comunidade Shalon (R$ 70 m).

Segundo uma reportagem do RJ1, da TV Globo, o valor total previsto para "locação de estrutura metálica e equipamentos, com montagem, manutenção e desmontagem", é de R$ 9,3 milhões.

A prefeitura alega que "o valor destinado para a contratação da empresa não é apenas para a estrutura da festa de aniversário da cidade. E que os serviços podem ser usados durante 12 meses, a partir da assinatura do contrato, para outros eventos." Além disso, o órgão mencionou que o valor é apenas uma estimativa.