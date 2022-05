Nova pesquisa aponta vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições

Uma nova pesquisa realizada pelo PoderData mostrou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence o 1° turno das eleições contra o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL). Na disputa pela presidência da República, o candidato petista aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 35%.

Na terceira posição, Ciro Gomes (PDT) aparece com 5% dos votos. Seguindo a ordem, estão André Janones (Avante), com 3%; Simone Tebet, 2%; Eymael (DC), 1%; e Luciano Bivar (União Brasil), também com 1%. Vale destacar que o João Doria (PSDB) desistiu das eleições e, por isso, perdeu pontos na pesquisa, mas foi mantido, conseguindo apenas 1% do eleitorado brasileiro.

Em uma disputa entre Lula e Bolsonaro no 2° turno, o candidato do PT tem 50% das intenções de votos, já o atual chefe do Executivo aparece com 39%. A distância entre eles é de 11 pontos percentuais.

A pesquisa do PoderData, do grupo Poder360 Jornalismo, foi realizada entre os dias 22 a 24 de maio de 2022 e entrevistou 3 mil pessoas, através de ligações por celulares e telefones fixos, de 301 municípios nas 27 unidades da Federação. O registro no TSE é BR-05638/2022.