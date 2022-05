Guarda Municipal abre novo canal para receber demandas

Como forma de garantir mais mecanismos para atender as demandas da população gonçalense, relacionadas às ações de ordenamento, a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de São Gonçalo, abriu um novo canal de atendimento. A partir de agora, os cidadãos podem enviar solicitações para o endereço de e-mail: ouvidoriagm@pmsg.rj.gov.br.

A abertura do novo canal de denúncias dará mais celeridade às solicitações enviadas pela população. O atendimento dessas questões ficará direcionado ao ouvidor da corporação, que será o responsável pelo direcionamento para os setores competentes, além de garantir o retorno aos solicitantes.

Entre as demandas que podem ser direcionadas, estão ordenamento urbano, ações no trânsito, violação dos patrimônios e bens públicos do município, proteção ao meio ambiente e atendimento às escolas da cidade.

A Ouvidoria da Guarda Municipal funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta