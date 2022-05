Aumento no número de casos de gripe em crianças preocupa pais em SG

Nas últimas semanas, pais de crianças têm percebido uma lotação nos corredores de hospitais e unidades de saúde. Muitos dos pequenos gonçalenses estão com o nariz escorrendo, febre, tosse forte e diversos outros sintomas da gripe que acabam atrapalham o bem-estar deles, deixando os pais preocupados. A mudança no clima é um fator que contribui para essa situação, assim como a volta às aulas, quando as crianças voltam a interagir, compartilhando o mesmo espaço físico.

Vera Lúcia Moreira, de 33 anos, é uma das mães que têm passado as últimas semanas cuidando do pequeno Pedro, seu filho de 3 anos e meio que vem apresentando sintomas de gripe. Há duas semanas ele começou a ter uma tosse muito forte e coriza. Vera, que trabalha em uma área administrativa em uma empresa, resolveu levar o pequeno ao hospital, junto de seu marido, e o casal se deparou com a unidade de saúde cheia de crianças com os mesmos sintomas.

“Tivemos que levar ele em um segundo hospital. Esse primeiro que fomos era um particular e a emergência pediátrica estava cheia, com umas 40 crianças. Depois, levamos ele para o Hospital de Clínicas de São Gonçalo, onde ele foi atendido e o médico diagnosticou a tosse. Fizemos exame e desde então ele está tomando hoje três remédios: um pra tosse, outro para limpar a garganta e um terceiro, pois ele apresentou princípio de amigdalite. Estamos fazendo nebulização em casa também e ele apresentou uma melhora na febre. Ele ficou meio febril na segunda-feira (23)”, contou ela.

O pequeno Pedro, de 3 anos, está tomando remédios para se tratar da gripe | Foto: Arquivo pessoal

Marcela Silva, de 33 anos, também notou a situação quando levou seu filho Pedro, de 8 anos, em um hospital particular no município. Ela também estava com medo de ele ter gripe e o levou na unidade de saúde. Ela chegou ao local por volta das 19h30 e só conseguiu ser atendida 4 horas depois, por volta das 23h30, de tanto que a unidade estava lotada com crianças com os mesmos sintomas. "Ele não apresentou pneumonia nem nada do tipo, porém muitas crianças no local apresentavam casos de síndrome respiratória aguda", contou.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que a média diária de casos de síndrome gripal foi de 358, dentre adultos e crianças, no início de maio, sendo o número de crianças a maioria. No entanto, esse número diminuiu na semana posterior.

“A média diária de atendimentos a casos de síndrome gripal na semana epidemiológica 18 (de 1º a 7 de maio) foi de 358 atendimentos, sendo 223 de pediatria e 135 de adultos. Já na semana epidemiológica 19 (de 8 a 14 de maio), a média foi de 334 atendimentos diários, sendo 221 para pediatria e 124 para adultos. O que aponta uma redução de 4% em relação à média móvel dos últimos 7 dias. Mais informações podem ser observadas e analisadas no Painel de Monitoramento da Covid-19 (https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html) através do panorama semanal”, disse a nota do Estado.

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo também foi indagada sobre o número de casos no município, mas não respondeu até o momento.