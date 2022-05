Mulher "casada" com boneco "dà à luz" bonequinho de pano

A diarista Meirivone Rocha, “casada” com um boneco de pano desde dezembro de 2021, “deu à luz” um bonequinho de pano no último sábado (21). O "parto" foi transmitido ao vivo pelo YouTube de um canal local. As informações são do portal Hoje em Dia.

De acordo com Meirivone, o objetivo por trás do casamento e da gravidez fictícios é chamar atenção da mídia para que ela e seu verdadeiro namorado, um homem de 40 anos, possam realizar o sonho da casa própria.

Desde seu “casamento” com o boneco de pano, a moradora de Rio Paranaíba, Minas Gerais, vinha fazendo suspense sobre a “gestação” nas redes sociais. Havia certa expectativa dos internautas quanto a aparência do bebê, chamado Marcelinho de Santinha, que “saiu a cara do pai”.

Durante a transmissão do parto, Meirivone deixou claro que é uma mulher “guerreira e trabalhadora” e seguirá alegrando as pessoas até que consiga realizar seu sonho de ter uma casa própria.