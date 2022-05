Operação contra motos irregulares é realizada em São Gonçalo

Por determinação da Secretaria de Ordem Pública (Seop), equipes da Operação São Gonçalo Presente e da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal percorreram três pontos de grande movimentação na cidade, nesta terça-feira, com o objetivo de fiscalizar e notificar condutores que trafegam pelas avenidas sem capacete e em motocicletas com chassis raspado e sem emplacamento.

A ação, que teve início por volta das 9h, foi realizada no entroncamento da Avenida Governador Macedo Soares, no Boa Vista, na Rua Visconde de Itaúna, no Gradim, e na rotatória da Praça Doutor Gradim - que liga a Rua Visconde de Itaúna à Rua Doutor Gradim. Foram flagrados motociclistas trafegando sem capacete e sem documento de habilitação. Dois condutores foram autuados por pilotar motocicletas sem habilitação e sem capacete; um motorista que dirigia um carro de passeio foi notificado por avançar o sinal e por estar sem cinto de segurança.

“Essas ações acontecem diariamente pelas vias públicas, com objetivo de ordenar a cidade. As operações são uma forma de verificarmos e notificamos motocicletas em situação irregular, muitas vezes utilizadas por criminosos. Nosso intuito, através dessas ações, é proteger e fortalecer ainda mais a nossa cidade, beneficiando e protegendo os moradores de São Gonçalo”, afirmou Capitão Wellington Moreira, secretário de Ordem Pública.

As ações de fiscalização serão realizadas diariamente pelas equipes.