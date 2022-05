Influencer brasileiro e cão morrem em acidente nos EUA

O influencer Jesse Kozechen, de 29 anos, e o seu cão, Shurastey, morreram nessa segunda-feira (23) em um acidente na estrada US 199, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. A dupla ganhou notoriedade por viajar o mundo com um fusca 1978.

Segundo informações, Jesse colidiu com um carro após tentar desviar da lentidão do trânsito. A motorista do outro veículo, de 62 anos, foi levada ao hospital, e uma criança que a acompanhava não ficou ferida.

A dupla Jesse e Shurastey visitaram 16 países. O próximo objetivo deles era chegar ao Alasca, no extremo oeste da América do Norte, até setembro deste ano. Há três dias, eles estavam num acampamento no estado do Oregon.