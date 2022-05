Jovem que teve rosto tatuado pelo ex recebe ajuda para remoção

Depois de toda repercussão do caso da jovem que teve o rosto tatuado pelo ex namorado no último final de semana, Tayane Caldas tem recebido apoio pela web. Ela irá remover a tatuagem e também conseguiu atendimento com psicóloga.

Além da tatuagem, Tayane foi sequestrada e mantida em cárcere privado por Gabriel Coelho, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com o relato, o ex ainda tatuou o nome dele no seio e virilha da jovem, como forma de “marcar como propriedade”. Essas tatuagens haviam sido motivo do pedido de uma medida protetiva contra ele.

Agora, Tayane vai passar por um procedimento para remover a tatuagem, e vem recebendo várias mensagens oferecendo ajuda, mas ainda não escolheu com qual profissional irá fazer a remoção.

“Estamos surpresos com as mensagens de carinho e tantas pessoas tentando ajudar. O mais importante que é tirar isso do rosto dela nós conseguimos, estamos acertando os detalhes. Nós estamos sentindo muita dor por tudo que aconteceu e ter com quem contar tem sido importante. A minha filha quer retomar a vida dela”, comentou Débora, mãe de Tayane.