Buracos em Avenida de bairro em Itaboraí causa transtorno a moradores

Moradores do bairro Santo Expedito, em Itaboraí, sofrem com o descaso da prefeitura com as ruas de onde moram. Apesar de algumas das vias estarem 'na fila' para o asfaltamento, outras estão totalmente de lado, como a Avenida São Miguel, próxima a Rodovia BR-101.

Mesmo estando em um local com bastante movimentação, isso não impede a rua, com seus imensos buracos, causar transtorno a quem precisa passar por ali.

"Um tempo atrás eles vieram aqui aí taparam aqueles buracos maiores que não tinha nem como passar pela rua, jogaram um barro, um aterro em cima e melhoraram, mas se for mais lá pra trás, na São Miguel, está a mesma coisa de sempre.", disse o mecânico Antônio Figueira, que diariamente passa pelo local para chegar ao trabalho.

"Pelo menos não é mais a gente que precisa resolver a situação, mas agora resta saber quando é que esse asfalto vai chegar, porque se depender só de promessa, sabe lá quando isso aqui vai melhorar", completou.

Motoristas passam transtornos diários para conseguirem transitar pelo local | Foto: Filipe Aguiar

Questionada, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) informou que "continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP ressalta que as equipes estão atuando em Santo Expedito e diversas ruas da região já começaram a receber ações de melhorias, como manutenção, pavimentação e drenagem. Cabe ressaltar ainda que as equipes de manutenção estão atuando nas demais regiões da cidade, como Santo Antônio, Vila Brasil, Apollo, Itambi, Jardim Planalto e mais, levando serviços de iluminação, varrição, roçada, poda de árvores, manutenção de rede de esgoto, patrolamento e operação tapa-buraco."